Buongiorno-Napoli spunta una sorprendente ipotesi | un indizio avvicina il granata

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il difensore è sempre più vicino e potrebbe presto venirsi a creare un autentico intreccio di calciomercato. Alessandroè sempre più vicino a vestire la maglia del. Come riporta Sky Sport il calciatore – complice il grande forcing di Antonio Conte – ha deciso di vestire la maglia azzurra, nella notte ha sciolto ogni dubbio e ha detto si al. C’è da limare ancora qualche dettaglio, vedi la clausola rescissoria, masarà il primo grande colpo del calciomercato del. Non ci saranno colpi di scena come quelli dello scorso anno dove il difensore, vicinissimo all’Atalanta, alla fine decise di restare in. Ora è tutto confermato, il Torino perderà il suo capitano ma Cairo potrà contare su un gran tesoretto da reinvestire: il club torinese incasserà infatti circa 40 milioni di euro dal cartellino del calciatore e la società è già al lavoro per sostituirlo.