Box Office USA | esordio al top per Cattivissimo Me 4

(Di venerdì 5 luglio 2024) In occasione della ricorrenza del 4 luglio, negli USA mercoledì ha esorditoMe 4 ottenendo il primo posto al Box. Proiettato in circa 4 mila sale dalle ore 12:00 (non ci saranno quindi le classiche anteprime del giovedì), il nuovo capitolo della fortunata saga animata targata Illumination Entertainment ha incassato una cifra stimata di 27 milioni di dollari. Dati statistici alla mano, quello diMe 4 risulta essere il quarto mercoledì più alto di sempre per un film animato nel BoxUSA, davanti rimangono ancora “Me 2” (35 milioni), “Super Mario Bros – Il film” (31.7 milioni) e “Inside Out 2” (30.1 milioni). Secondo gli analisti, che hanno considerato anche l’alto valore del CinemaScore (A), il weekend lungo (da mercoledì a domenica) diMe 4 dovrebbe puntare ad una cifra compresa tra i 160 ed i 170 milioni di dollari, con 70 milioni circa dal singolo weekend (da venerdì a domenica).