Basket | Italia disastrosa negli ultimi due quarti Porto Rico la punisce Sarà semifinale con la Lituania al Preolimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’subisce la prima sconfitta aldi San Juan, contro i padroni di casa di. Ma è una sconfitta che, al di là dell’80-69 finale in favore dei padroni di casa, fa malissimo per due motivi. Il primo è che, nei secondi 20 minuti, gli azzurri di Gianmarco Pozzecco semplicemente perdono il filo del discorso nonostante la partita incanalata su binari favorevoli. Il secondo è che, in questo modo, inci, sabato 6 alle 22:00. Cioè esattamente quello che si voleva e doveva evitare. Josè Alvarado, nella seconda metà di gara, diventa inafferrabile e con 7/10 da tre scrive 29 sul proprio tabellino, ben aiutato da George Conditt IV con 15. Per l’14 di Danilo Gallinari e 11 di Nico Mannion.