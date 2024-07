Aversa chiuso con successo il progetto La Musica é nu Scugnizzo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il, appartenente al“Per ci crea” e realizzato da SIEDAS, è andato in scena al Teatro “Domenico Cimarosa” di(NA) – Si è concluso lunedì 1° luglio alle ore 19.00, presso il Teatro “Domenico Cimarosa” di, ildal titolo “Laè nu” appartenente al programma “Per Chi Crea” finanziato dal MiC e gestito da SIAE. L’evento, che ha avuto il via lo scorso febbraio, è stato realizzato da SIEDAS – Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo – in sinergia con l’Istituto Comprensivo “Filippo Santagata” di Gricignano didiretto dalla Dott.ssa Loredana Russo, Agorà Partenopea APS e Generazione Sociale APS. Lo spettacolo realizzato dagli allievi si è ispirato all’opera “C’era una volta Scugnizzi” per portare in scena le tematiche della lotta contro il male.