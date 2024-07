Adgi Caserta diventa Giuriste 5 0 APS ETS per i diritti umani nuova avventura per le avvocatesse casertane

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 5 luglio 2024). Dal 31 maggio 2024 l’Associazione DonneItaliaha cambiato nome in5.0 APS ETS per i. L’Associazione iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal 19 gennaio 2024 ha ottenuto il riconoscimento come Ente del Terzo Settore (ETS) e di associazione di promozione sociale (APS) producendo dal 2018 ad 2023 decine di attività formative nel campo del contrasto alla violenza di genere, pari opportunità e materia antidiscriminatoria, contrasto alla violenza tra pari, rieducazione alla genitorialità e reinserimento sociale del detenuto, attività con circa 30 scuole sul territoriosulla legalità, cittadinanza, pari opportunità e indizione di bandi e premi. L’Associazione con l’iscrizione al RUNTS non cambia natura giuridica, restando un’associazione non riconosciuta, non cambia scopo sociale, ma, il riferimento normativo che a quello codicistico aggiunge quello speciale previsto dalla legge 117/2017 istitutiva del Terzo Settore Ciò per poter godere di benefici fiscali, accedere al 5 per mille ed essere destinataria di donazioni ed eredità.