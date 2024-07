Addio al pesce nel Mar Mediterraneo | sono finite le risorse ittiche per il 2024

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 5 luglio 2024) Anche quest'anno abbiamo consumato in sei mesi ilche avremmo dovuto pescare in un anno. A riportarci alla cruda realtà è il Wwf che, in occasione della sua campagna Our Future ha presentato i dati sull'insostenibilità del consumo dia cui ci stiamo ormai tristemente abituando. L'iper sfruttamento delNel rapporto si evidenzia come con ben il 58% degli stock ittici sovrapescati, ilè il secondo mare più sovrasfruttato al mondo, mentre a livello globale la percentuale scende 37,7%. Una situazione che si aggrava anche a causa di altri impatti cui è soggetto l’ecosistema marino, in primo luogo il cambiamento climatico. Quest'ultimo aspetto riguarda in particolare la tropicalizzazione del mare, che vede specie autoctone costrette a spostarsi a causa dell’aumento delle temperature e lasciare il posto a quelle invasive.