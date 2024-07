5 luglio il bikini festeggia 78 anni Sos vacanze | per gli italiani è ‘ansia da viaggio’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Firenze, 52024 – Iloggi 78. Era il 5del 1946 quando venne lanciato dal sarto francese Louis Reard. Sarebbe stato consacrato da star del cinema, tuttavia all’inizio il papà di questo costume da bagno incontrò grandi difficoltà nel pubblicizzare la sua creatura: nessuna modella infatti voleva indossare un costume tanto piccolo e scabroso e al povero sarto non restò che ingaggiare una disinibita spogliarellista del Casino de Paris. Altra curiosità: il nomeè ispirato all'atollo omonimo delle Isole Marshall, dove in quegligli Usa conducevano una serie di test nucleari. Secondo Réard la sua invenzione avrebbe avuto effetti dirompenti, paragonabili a vere e proprie esplosioni. Dal passato al presente: leestive sono in arrivo, e cosa metteranno in valigia glioltre al? Certamente l’ansia da viaggio.