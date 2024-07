Yellow butter | la nuova tendenza colore che porteremo a lungo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’estate 2024 si tinge di unanuance di, ovvero giallo burro. Questoinaspettato ha conquistato le passerelle e non solo, portando una ventata di freschezza e vitalità nel nostro guardaroba. Ma come indossare e abbinare al meglio questa tonalità? Anche le celeb hanno ceduto al fascino del. Durante i recenti red carpet e le apparizioni pubbliche, molte star hanno sfoggiato abiti e accessori banana pallido (da Emily Ratajkowski a Hailey Bieber), confermando il suo status didi. Da indossare questa stagione e non solo: perché il giallo burro compare anche nelle collezione Pre Fall 2024, ora nei negozi, in quelle del prossimo Autunno Inverno, nelle Resort 2025 e perfino nelle collezioni di anteprima della Primavera Estate 2025.