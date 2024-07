Wimbledon | l’infortunio choc costringe Hurkacz a ritirarsi VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ha provato a resistere anche con la vistosa fasciatura. Ma ha dovuto arrendersi al dolore. E alla sfortuna.è anche il dramma personale di Hubert. Il tennista polacco, dallo scorso mese al settimo posto della classifica mondiale Atp, è stato costretto ad abbandonare il torneo per infortunio. Durante il match del secondo turno contro Arthur Fils,si tuffa per un recupero e cade malamente. Nel rialzarsi rapidamente si è procurato una torsione al ginocchio destro durante il tie-break del quarto set. What it’s all about Superb sportsmanship from Arthur Fils as he takes the time to console his friend, Hubertpic.twitter.com/Vx3sImc04y—(@) July 4, 2024 Poco prima era riuscito ad annullare un match point al francese sul 6-7, in vantaggio di due set a uno.