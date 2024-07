Un tris d’imprese eccellenti Tradizione innovazione sostenibilità Ecco i premi di Confartigianato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024)ma anche un futuro a cui guardare con l’ambizione di potere gestire i processi di cambiamento che modificheranno la quotidianità delle Pmi. Si è tenuta al Castello dell’Imperatore la terza edizione dell’iniziativa diPrato che haato tre aziende che si sono distinte per. Una manifestazione caratterizzata anche dal talk sull’intelligenza artificiale, condotto da Federico Quaranta, con la partecipazione del professore di Informatica all’università di Pisa, Daniele Mazzei che ha invitato tutti a riflettere: "La vera domanda non è quanti posti di lavoro si perderanno con l’intelligenza artificiale – dice -, ma quanti ne verranno generati e se saremo in grado di produrli".