Un doppio concerto con aperitivo | riaperto lo Chalet dei Giardini

(Di giovedì 4 luglio 2024)ieri cone grande partecipazione di pubblico locomunale aiRegina Margherita. Si sono esibiti il rapper fabrianese Matteo Ridolfi in arte Derido accompagnato da Pietro Megni, Lorenzo Gentili, Tommaso Agostinelli e Leonardo Balducci. E poi Alessio Rummo in arte Haike accompagnato da Matteo Schiaroli. Un evento molto atteso dalla città e per il quale l’amministrazione comunale ha investito diverse risorse. "LodeiMargherita – spiega il sindaco Daniela Ghergo - rappresenta un luogo di affezione per tutte le generazioni di fabrianesi, il luogo di ritrovo estivo per eccellenza. Quest’anno la mancanza di un gestore economico ha messo a rischio la sua apertura. Sollecitati da molte famiglie e da molti cittadini, abbiamo ritenuto opportuno di non privare la città della possibilità di ritrovarsi nel luogo estivo più iconico.