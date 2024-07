Spagna-Germania orario e dove vederla in tv | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Stoccarda, 4 luglio 2024 – Un quarto di finale che vale una finale.sono le due nazionali che condividono il record del numero di europei vinti (tre a testa) ma si affronteranno molto prima dell'ultimo atto, accoppiate nella parte alta del tabellone che parte, con i quarti di finale, venerdì 5 luglio. Si gioca a Stoccarda alle ore 18 e lo spettacolo è assicurato tra due delle grandi favorite. A sostegno dei tedeschi il pubblico di casa, ma le furie rosse hanno fatto una grande impressione per qualità di gioco, forza, intensità e ritmo. Spazzate via Croazia, Italia e Albania, laha poi rimontato e battuto per 4-1 la Georgia, mentre la squadra di Nagelsmann ha dovuto soffrire di più per avere la meglio della Danimarca, fermata da un gol in fuorigioco di mezzo piede.