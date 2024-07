Spagna-Germania De La Fuente | Poteva essere la finale Sappiamo di avere potenziale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Sarebbe potutaladell’Europeo, mi aspetto una gara equilibrata. Loro iniziano sempre le partite in modo molto deciso, noi cercheremo di prendere in mano il pallino del gioco e di dare il massimo fin dal primo minuto. Noi pensiamo sempre a fare il nostro, cercando di minimizzare i loro punti di forza e sfruttare le loro debolezze. Abbiamo caratteristiche simili. Siamo preparati per provare a vincere. Sentiamo molta responsabilità e siamo estremamente concentrati”. Lo ha detto il ct della, Luis De La, alla vigilia del match dei quarti didi Euro 2024 contro la: “Kroos è un giocatore di livello mondiale. Ha portato nel calcio molto talento e carisma. Quando i calciatori hanno questo tipo di atteggiamento è contagioso.