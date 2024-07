Rotary cambio al vertice Zanella nuovo presidente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Passaggio di consegne all’interno del ClubFerrara Est svoltosi lunedì scorso nel suggestivo palcoscenico offerto dal palazzo dei Diamanti. Momento clou della conviviale con più di 120 partecipanti, il passaggio del collare daluscente Paolo Govoni alentrante per l’anno 2024-25 Marco Vinicio. "Il– ha sottolineato il past president Govoni nei suoi molteplici interventi – è un giacimento prezioso per l’intera collettività, è un capitale sociale che arricchisce i valori di speranza e di fiducia. Esseredel ClubFerrara Est è stata per me un’occasione formidabile per il pieno raggiungimento degli obiettivi ambiziosi del mio programma e per comprendere fino in fondo che donare il proprio tempo, impegno e lavoro, non significa privarsi di qualcosa.