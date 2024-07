Riapre il cinema in cui ’esordì’ Gianni Morandi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ciak, si gira. Dopo il Modernissimo, che a Bologna è tornato all’antico splendore, anche ilAurora di Monghidoro è prossimo alla riapertura. Unstorico, nato nel Dopoguerra e diventato famoso per aver ospitato i primi passi del giovane, prima come ragazzo addetto alle vendite del bar e poi per i primi concerti. Chiuso definitivamente una decina di anni fa, con grande sconforto dei residenti che per una proiezione dovevano andare a Bologna o Loiano, sembrava ormai destinato a un triste epilogo. Era stato, infatti, del tutto smantellato come tante altre monosale di Bologna e provincia. Nel marzo scorso, però, ecco il colpo di scena: è stato acquistato all’asta dall’editore bolognese Paolo Emilio Persiani, grande amante del borgo appenninico, con l’intenzione di salvare ile rilanciarlo.