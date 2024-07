Piccolo miracolo al San Salvatore di Pesaro naturalmente mamma a 51 anni | L’ho chiamata come la dottoressa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – L’haEleonoralacon cui aveva condiviso l’uragano emotivo del primo annuncio. “No signora, lei non è in menopausa – aveva detto la sua ginecologa, Eleonora Parlavecchio –. Lei è incinta. Non li vede i piedini sul monitor?”. Era in effetti già una bambina formata, la piccola Eleonora, quando la sua, Milena Uguccioni, commessa a Vallefoglia, si è accorta di lei. Era alla 18esima settimana di gravidanza, eogni 50enne si era preparata all’’autunno ormonale’ senza melodrammi ma forse con qualche rimpianto. Quello di non avere avuto figli, a lungo cercati con il compagno Osvaldo Amati, 53, camionista, ma senza quell’ostinazione a volte logorante che ti fa tentare ogni possibile strada, rimettendosi invece a una pacificante idea di destino.