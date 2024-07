Omicidio horror taglia la testa al fratello e la lancia dalla finestra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Scene da film horor nel Beneventano, dove un uomo di 59 anni prima ha ucciso ilcon un coltello, poi sempre con la lama gli ha staccato lae quindi l'hata dal balcone. Infine ha chiamato i carabinieri per raccontare cosa aveva appena fatto. In manette è finito ieri sera un uomo di 59 anni di Pannarano, in provincia di Benevento. La vittima aveva 65 anni. Il delitto si è consumato in un appartamento e sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra i due fratelli. Giunti sul posto, i carabinieri di Montesarchio hanno convinto l'uomo ad aprire la porta e lo hanno condotto in caserma per interrogarlo. Stando ad una prima ricostruzione, i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita del 65enne, con numerose ferite da arma da taglio e decapitato.