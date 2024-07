Negozi aperti fino a mezzanotte nei giovedì di luglio in centro a Prato

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 4 luglio 2024)– Si rinnova la tradizione deila sera nelle serate estive di, in concomitanza con i saldi. Succederà per tutti idel mese di, a partire da oggi (4, instorico. L’iniziativa delle Aperture serali è organizzata dai commercianti, con il patrocinio del Comune die il supporto delle associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti. Tante le iniziative il 4, l’11, il 18 e il 25, pensate per promuovere la socialità di residenti e visitatori. In via Mazzini – rinominata Mazzini Street dai commercianti – si terranno mostre di dipinti e laboratori di pittura libera, letture animate per bambini, intrattenimenti musicali, degustazioni di vino e prodotti locali, insieme ad uno stand per fare treccine colorate e ad un mercatino vintage.