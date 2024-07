Leonardo patto con Rheinmetall sui carri armati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) La mossa ha più valenze strategiche:con, alleanza italo-tedesca per i, nasce per i megacontratti da 20 miliardi in 10 anni dell’Esercito Italiano ma anche per l’export internazionale e, soprattutto, punta sulla grande opportunità del programma per il carro armato pesante europeo: l’accordo, come indicano le due aziende annunciando la firma dell’intesa, traccia la "roadmap del futuro Main Ground Combat System". È un tassello concreto nell’attuazione del piano industriale di Roberto Cingolani, il collocamento strategico dinello scenario dei grandi programmi europei dell’industria per la Difesa. I ceo di, Roberto Cingolani e Armin Papperger, hanno siglato un "accordo strategico per lo sviluppo della nuova generazione di sistemi di difesa terrestre" e nasce così una joint venture paritetica.