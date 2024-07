La Francia dopo il voto | tutte le ipotesi di governo tra libri dei sogni e scenari probabili

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) La presentazione delle candidature per il secondo turno delle politiche innon cambia di molto ledella vigilia suglidiche si potrebbero verificareil7 luglio. I patti di desistenza, quasi tutti tra macronisti e Nuovo fronte popolare, hanno drasticamente ridotto il numero di triangolari e dunque, in teoria, la possibilità per il Rassemblement National di uscire dalle urne con la fatidica soglia di 289 seggi che rappresentano la maggioranza assoluta. Resta però l’incognita di come poi si esprimeranno davvero i francesi, al termine di una settimana di campagna elettorale che ha aumentato, piuttosto che ridurre, le distanze politiche all’interno dello schieramento anti Rassemblement: ciò che è valido nella teoria potrebbe rivelarsi non del tutto rispondente alla realtà restituita dalle urne.