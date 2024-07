La felicità esiste E ha un nome e un cognome per Arisa | chi è il nuovo fidanzato famoso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024)innamorata: a un anno dall’inizio della “ricerca del marito”, la cantante ha presentato ilal suoi pubblico social. Ricordate l’annuncio che aveva pubblicato? Così aveva aperto le “selezioni” per le proposte di matrimonio: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi – scriveva – max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio”. “Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con, suo alter ego artistico”. Sarà l’uomo che appare nella serie di foto e video con tanto di bacio in ascensore pubblicate ora dall’artista il fortunato che le ha rubato il cuore? Leggi anche: “Ma cosa diavolo ha fatto?”.