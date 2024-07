Il debito torna a spaventare Pechino Che vede lo spettro di Svb

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 4 luglio 2024) Qualcosa sta succedendo tra le pieghe delle finanze cinesi. Qualcosa di grosso, che potrebbe farre alla mente il disastro della Silicon Valley Bank, un anno e mezzo fa. La storia è abbastanza nota. La banca californiana, legata a doppio filo all’industria tecnologica, non resse all’aumento dei tassi da parte della Federal Reserve, che comportò una svalutazione dei portafogli con conseguenti perdite di bilancio. Nel Dragone potrebbe succedere un po’ lo stesso. I rendimenti dei titoli pubblici cinesi sono ai minimi da 22 anni, su per giù al 2,1%. Il che vuol dire essenzialmente due cose: primo, è vero che lo Stato risparmia in termini di interessi, perché il costo delè minore ma è altrettanto vero che bassi rendimenti rendono poco appetibili i medesimi titoli, che in tal modo non vengono sottoscritti, aprendo la strada a una svalutazione.