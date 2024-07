Il Colpo di Mezzanotte - Fiorentina Colpani-Thorstvedt idee per il dopo Zaniolo Amrabat che fai?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Firenze, 4 luglio 2024 - Sfumata in modo definitivo la pista, lasi è messa alla ricerca del sostituto. Perché i dirigenti viola un elemento che possa galleggiare tra la corsia esterna e la trequarti in organico lo vogliono mettere. Dovrà essere una figura importante, peri viola erano disposti a spendere oltre 15 milioni di euro tra prestito e riscatto. Cifra che sarà spostata altrove. Magari su quelche ciclicamente torna nel mercato viola. Calciatore con caratteristiche simili, probabilmente anche più gradito alla piazza. Sicuramente la trattativa non sarà semplice, ma è ipotizzabile che un tentativo Pradè e Goretti lo facciano a breve. In mano i dirigenti gigliati hanno invece Kristian, che in B non vuole restare e che di certo gradirebbe il passaggio a Firenze.