Horizon | An American Saga da oggi al cinema la prima parte dell' epopea western di Kevin Costner

(Di giovedì 4 luglio 2024)offre al pubblico italiano laa sua epica avventurache racconta la fondazione di un mondo nuovo e i suoi abitantie dopo la Guerra Civile, da4 luglio alcon Warner Bros., la secondaarriverà il 15 agosto. Non è stata scelta a caso la data del debutto di: Ane quattro parti in cui è divisa l'fiume di. A quasi trentacinque anni da Balla Coi lupi, l'attore e regista ha sentito il bisogno di tornare ad approfondire il discorso sulla genesi degli Stati Uniti realizzando un'opera gigantesca che racconta le vite di un gruppo di personaggi a cavalloa Guerra Civile. Da4 luglio neicon Warner Bros.,: An- Chapter 1 sarà seguito dal secondo capitolo, in arrivo il 15 agosto.