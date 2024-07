Fascicolo elettronico Schillaci | È super blindato mai accessibile a fini commerciali

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 4 luglio 2024) ROMA – Sul Fasciolo sanitario(Fse), “voglio rassicurare i cittadini che questo Governo è molto attento alla sicurezza e alla tutela dei dati personali, soprattutto quando si tratta di settori particolari e sensibili come quelli che riguardano la salute. Nessun dato sarà maia societào a terzi e lo ribadisco anche in questa sede: ilsanitarioe da una lettura del decreto sul Fse 2.0 si capisce esattamente chi può avere accesso, a quali dati e a che titolo. E non sono certo soggetti terzi”. Così il ministro della Salute Orazio, nel suo intervento a Roma al Forbes Healthcare Summit. “Inoltre lo stesso decreto stabilisce preventivamente il parere del Garante della privacy che assicura il rispetto della normativa in materia.