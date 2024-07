Faicchio 31enne si toglie la vita | corpo ritrovato dai familiari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato trovato senza, nelle prime di stamani a, ildi undel posto. L’uomo avrebbe sfondando una porta-finestra e si sarebbe ferito volontariamente, riportando numerose lesioni in varie parti delche gli hanno procurato una copiosa perdita di sangue e lo hanno portato alla morte. La raccapricciante scoperta è stata fatta daiin contrada Porti, zona periferica del piccolo comune sul fiume Titerno, che hanno avvertito i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita denunciando il decesso. Secondo quanto risulta, sembrerebbe che l’uomo già in passato avrebbe tentato gesti autolesionisti e, proprio nei giorni scorsi, un tentativo in tal senso non sarebbe riuscito grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi.