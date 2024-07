Entry List Tennis Olimpiadi Parigi 2024 singolare e doppio | tutti i partecipanti al via

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ecco tutte lecomplete relative ai torneitisci, di, alledi. Si gioca sulla terra rossa del Roland Garros dal 27 luglio al 4 agosto, con un totale di 41 nazioni che saranno rappresentate all’evento olimpico, con 184 giocatori che gareggeranno in cinque eventi (singolo emaschile e femminile, piùmisto). Esiste un limite di quattro giocatori singoli per sesso e paese. Le nazioni potevano anche nominare fino a due squadre diper evento, con un massimo di sei giocatori per sesso per paese in totale. Di seguito tutte lecomplete di. CALENDARIO ATPCALENDARIO WTATUTTE LEDELMASCHILE ARGENTINA: Sebastian Baez, Francisco Cerundolo, Mariano Navone, Tomas Martin Etcheverry AUSTRALIA: Alex De Minaur, Alexey Popyrin, Rinky Hijikata AUSTRIA: Sebastian Ofner BELGIO: ZIzou Bergs BRASILE: Thiago Seyboth Wild, Thiago Monteiro CANADA: Felix Auger-Aliassime, Milos Raonic CILE: Nicolas Jarry, Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Vera CINA: Zhizhen Zhang COREA DEL SUD: Soonwoo Kwon DANIMARCA: Holger Rune FRANCIA: Ugo Humbert, Gael Monfils, Arthur Fils, Corentin Moutet GERMANIA: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer GIAPPONE: Kei Nishikori, Taro Daniel GRAN BRETAGNA: Cameron Norrie, Jack Draper, Daniel Evans, Andy Murray GRECIA: Stefanos Tsitsipas INDIA: Sumit NagalITALIA: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi KAZAKISTAN: Alexander Bublik, Alexander Shevchenko LIBANO: Benjamin Hassan OLANDA: Tallon Griekspoor NORVEGIA: Casper Ruud POLONIA: Hubert Hurkacz PORTOGALLO: Nuno Borges REPUBBLICA CECA: Tomas Machac, Jakub Mensik SERBIA: Novak Djokovic, Dusan Lajovic SPAGNA: Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Pablo Carreno Busta, Alejandro Davidovich Fokina SVIZZERA: Stan Wawrinka TUNISIA: Moez Echargui UNGHERIA: Fabian Marozsan, Marton Fucsovics USA: Taylor Fritz, Tommy Paul, Christopher Eubanks, Marcos Giron ATLETI NEUTRALI: Daniil Medvedev, Roman Safiullin, Pavel KotovFEMMINILE ARGENTINA: Nadia Podoroska, Maria Lourdes Carle AUSTRALIA: Ajla Tomljanovic AUSTRIA: Julia Grabher BRASILE: Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi BULGARIA: Viktoriya Yomova CANADA: Leylah Fernandez, Bianca Andreescu CINA: Qinwen Zheng, Yue Yuan, Xinyu Wang, Xiyu Wang COLOMBIA: Camila Osorio CROAZIA: Donna Vekic, Petra Martic DANIMARCA: Claura Tauson, Caroline Wozniacki EGITTO: Mayar Sherif, Ahmed Abdel Aziz FRANCIA: Caroline Garcia, Clara Burel, Diane Parry, Varvara Gracheva GERMANIA: Angelique Kerber, Tatjana Maria, Tamara Korpatsch, Laura Siegemund GIAPPONE: Naomi Osaka, Moyuka Uchijima GRAN BRETAGNA: Katie Boulter GRECIA: Maria SakkariITALIA: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti KAZAKISTAN: Elena Rybakina, Yulia Putintseva LETTONIA: Jelena Ostapenko MONTENEGRO: Danka Kovinic OLANDA: Arantxa Rus REPUBBLICA CECA: Marketa Vondrousova, Karolina Muchova, Barbora Krejcikova, Linda Noskova ROMANIA: Ana Bogdan, Irina-Camelia Begu, Jaqueline Cristian SLOVACCHIA: Anna Karolina Schmiedlova SPAGNA: Sara Sorribes Tormo, Cristina Bucsa SVIZZERA: Viktorija Golubic UCRAINA: Marta Kostyuk, Elina Svitolina, Dayana Yastremska, Anhelina Kalinina USA: Coco Gauff, Jessica Pegula, Danielle Collins, Emma Navarro ATLETE NEUTRALI: Ekaterina Alexandrova, Mirra Andreeva, Diana ShnaiderMASCHILE ARGENTINA: Francisco Cerundolo/Tomas Martin Etcheverry, Maximo Gonzalez/Andres Molteni AUSTRALIA: Alex De Minaur/Alexey Popyrin, Matt Ebden/John Peers BELGIO: Joran Vliegen/Sander Gille CANADA: Felix Auger-Aliassime/Milos Raonic CILE: Nicolas Jarry/Alejandro Tabilo CROAZIA: Nikola Mektic/Mate Pavic FRANCIA: Ugo Humbert/Arthur Fils GERMANIA: Jan-Lennard Struff/Dominik Koepfer, Kevin Krawietz/Tim Puetz GRAN BRETAGNA: Dan Evans/Andy Murray, Joe Salisbury/Neal Skupski GRECIA: Stefanos Tsitsipas/Petros Tsitsipas INDIA: Rohan Bopanna/Nsriram BalajiITALIA: Jannik Sinner/Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori/Simone Bolelli KAZAKISTAN: Alexander Bublik/Aleksandr Nedovyesov LIBANO: Benjamin Hassan/Hady Habib OLANDA: Tallon Griekspoor/Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer/Robin Haase POLONIA: Hubert Hurkacz/Jan Zielinski PORTOGALLO: Nuno Borges/Francisco Cabral REPUBBLICA CECA: Tomas Machac/Adam Pavlasek SPAGNA: Carlos Alcaraz/Rafael Nadal, Pablo Carreno Busta/Marcel Granollers UNGHERIA: Fabian Marozsan/Marton Fucsovics USA: Taylor Fritz/Tommy Paul, Rajeev Ram/Austin Krajicek ATLETI NEUTRALI: Daniil Medvedev/Roman SafiullinFEMMINILE ARGENTINA: Nadia Podoroska/Maria Lourdes Carle AUSTRALIA: Ajla Tomljanovic/Olivia Gadecki, Ellen Perez/Daria Saville BRASILE: Beatriz Haddad Maia/Laura Pigossi CANADA: Leylah Fernandez/Gabriela Dabrowski CINA: Yue Yuan/Shuai Zhang, Xinyu Wang/Saisai Zheng CINA TAIPEI: Su-Wei Hsieh/Chia Yi Tsao, Hao-Ching Chan/Latisha Chan FRANCIA: Caroline Garcia/Diane Parry, Clara Burel/Varvara Gracheva GERMANIA: Angelique Kerber/Laura Siegemund, Tatjana Maria/Tamara Korpatsch GIAPPONE: Ena Shibahara/Shuko Aoyama GRAN BRETAGNA: Katie Boulter/Heather Watson GRECIA: Maria Sakkari/Despina PapamichailITALIA: Jasmine Paolini/Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto/Lucia Bronzetti NUOVA ZELANDA: Erin Routliffe/Lulu Sun OLANDA: Arantxa Rus/Demi Schuurs POLONIA: Magda Linette/Alicja Rosolska REPUBBLICA CECA: Marketa Vondrousova/Karolina Muchova, Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova ROMANIA: Ana Bogdan/Jaqueline Cristian, Irina-Camelia Begu/Monica Niculescu SPAGNA: Sara Sorribes Tormo/Cristina Bucsa UCRAINA: Marta Kostyuk/Dayana Yastremska, Lyudmyla Kichenkok/Nadiia Kichenok USA: Coco Gauff/Jessica Pegula, Danielle Collins/Desirae Krawczyk ATLETE NEUTRALU: Ekaterina Alexandova/Elena Vesnina, Mirra Andreeva/Diana ShnaiderMISTO Le coppie verranno decise in loco in data 24 luglio