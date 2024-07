Ecco il regalo di Fabio Fazio Simona Ventura lo mostra prima del matrimonio | Che amico…

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il grande giorno si avvicina: sabato 6 luglioe Giovanni Terzi si sposeranno. Nelle ore che precedono l’evento, anticipato da una grande festa il 26 giugno, i social dei futuri sposi documentano i preparativi per l’atteso, che si terrà al Grand Hotel di Rimini, un luogo particolarmente caro alla coppia. Gli invitati saranno numerosi – circa 200, come hanno rivelatoe Terzi in un’intervista a Chi. Tra loro, potrebbe esserci anche, conduttore del programma Che Tempo Che Fa, dove la futura sposa è una presenza fissa. Sebbene la presenza dinon sia stata confermata da, nelle sue storie Instagram è apparso ilcheha inviato a lei e a Giovanni tre giornidelle nozze.