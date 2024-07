Crowe ’scatena l’inferno’ per 140mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Sarà un concerto ma anche un regalo per la città – diceva il sindaco Marco Fioravanti per annunciare l’arrivo di Russellin città -, perché gratuitamente e a ingresso libero si potrà assistere all’esibizione di un artista che ha portato il nome di Ascoli Piceno alla ribalta della cronaca nazionale e internazionale - ha spiegato -. Sarà un onore poter ospitare l’ormai celeberrimo Gladiatore, con i ‘The Gentlemen Barbers’, sotto le cento Torri il prossimo 11 luglio". Un regalo sì, ma di quelli costosi. Il 27 giugno alle 15:23 nella Sede Municipale, si è riunita per una delle prime volte l’appena eletta Giunta comunale. Nel corso della seduta ha avuto modo di discutere dell’argomento ‘’, in particolare per deliberare alcuni specifici dettagli, tra cui, il costo del concerto.