Corretta la valutazione di Giorgia Meloni | fonti del Quirinale clamoroso schiaffo alla sinistra

(Di giovedì 4 luglio 2024) Unsoprattutto perché arriva direttamente dal, ossia da Sergio Mattarella. L'indiscrezione da "del Colle" arriva poco prima delle 22. Poche parole, che spiegano: "Èladel Presidente del Consiglio delle parole del Presidente della Repubblica". Punto e stop. Una frase che pere per il governo segna un punto importantissimo. Le parole di Mattarella a cui si fa riferimento sono quelle pronunciatevigilia, a Trieste, nel corso di una lectio magistralis sullo stato della democrazia. Il presidente della Repubblica aveva affermato: "Battersi affinché non vi possano essere analfabeti di democrazia è una causa primaria, nobile, che ci riguarda tutti". E ancora, il presidente aveva avvertito circa i pericoli del cosiddetto "assolutismo delle maggioranze", questo perché "una democrazia della maggioranza sarebbe un'insanabile contraddizione, per la confusione tra strumenti di governo e tutela della effettiva condizione di diritti e di libertà".