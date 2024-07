Commercio | fornitori servizi HKSAR hanno accesso piu’ facile a mercato Cina continentale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Pechino, 04 lug – (Xinhua) – Lapresentera’ nuove misure per espandere l’alper le imprese e i professionisti nel settore deidella regione amministrativa speciale di Hong Kong (), ha dichiarato oggi il ministero cinese del. Queste misure favoriranno i settori deiin cui Hong Kong ha una forte presenza, come diritto, finanza, architettura eaudiovisivi, ha dichiarato il portavoce He Yadong in una conferenza stampa. He ha formulato queste osservazioni in risposta a una domanda su un recente accordo tra lae Hong Kong per liberalizzare e rafforzare ulteriormente la cooperazione neldei. L’accordo e’ stato raggiunto in seguito a consultazioni tra il ministero del, i dipartimenti competenti e il governo dell’nell’ambito del Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA), secondo una precedente dichiarazione rilasciata dal ministero.