Come finisce il film La ragazza con il braccialetto?

(Di giovedì 4 luglio 2024) Lacolha un finale volutamente ambiguo e in linea con le modalità narrative del: anche se il processo si è concluso, non sappiamo se Lise sia effettivamente colpevole o meno dell’omicidio di Flora. Possiamo comunque suppore che il gesto finale in cui trasferisce ilalla caviglia è il suo modo di tenere ildi sicurezzapunizione autoimposta. Ilsi apre con una scena felice su una spiaggia atlantica in estate: una famiglia di quattro persone che gioca, quando all’improvviso arrivano due gendarmi per portare via la figlia maggiore, la sedicenne Lise Bataille. Lise è accusata di aver accoltellato a morte la sua migliore amica, Flora, il giorno dopo che quest’ultima aveva organizzato una festa a casa sua.