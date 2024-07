Calcio Eto’o | Ho sempre messo al centro il rispetto Bellissimi ricordi dall’esperienza all’Inter

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Nella mia carriera hoaldella mia attività sportiva ilper gli avversari, per i compagni, per il pubblico ed anche l’onestà per il lavoro che svolgiamo tutti i giorni”. Lo ha dichiarato Samuela margine della consegna del premio Fair Play Menarini a Fiesole. Parlando del suo passato, con cui ha vinto anche il triplete, l’ex attaccante camerunense ha spiegato: “Ho deidella mia esperienza. Quello che tanti hanno ritenuto un sacrificio da parte mia, ovvero quello di giocare in una posizione di campo diversa da quella mia naturale, in realtà è stato utile per vincere un bellissimo trofeo, la Champions League, in un club che aveva un grandissimo presidente come Massimo Moratti, che è una gran bella persona.