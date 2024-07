Bollette la mappa del risparmio | le regioni con le migliori offerte

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 4 luglio 2024) E se ci dicessero che risparmiare in bolletta si può, davvero, ma non ne siamo tanto capaci? Secondo uno studio di Switcho, 9 connazionali su 10 potrebbero risparmiare in media ben 190 euro l’anno. Ma non lo sanno. O non ne sono capaci perché non sanno cogliere le, o ne sono totalmente disinteressati. Ci sono, però, delle importanti differenze a livello regionale. La fine del mercato tutelato il 30 giugno segna senza dubbio un chiaro spartiacque. Ed è vero che con l’arrivo della primavera scorsa, sono arrivate per fortuna buone notizie dal mercato energetico. Com’è possibile osservare nel grafico che segue, dopo quasi oltre due anni di crisi, con picchi che sono arrivati al prezzo di 0,54 €/kWh per la luce e 2,47 €/m3 per il gas, il costo all’ingrosso è tornato ai livelli pre-crisi, sotto i 0,10€/kWh ed intorno ai 0,30 €/m3.