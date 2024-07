Avellino e Patierno avanti insieme | ufficiale il rinnovo del contratto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCosimoha rinnovato con l’sino al 2026. Ecco la notadel club irpino: “L’U.S.1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Cosimo Francesco– si legge nella nota – L’attaccante biancoverde ha rinnovato per un’ulteriore stagione sportiva ilin scadenza il prossimo giugno, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2026. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno”. L’attaccante nativo di Bitonto, classe ’91, reduce da 22 gol in 34 partite alla prima stagione con l’, ha rinnovato il suofino al 2026. “Ancoraper un unico obiettivo”, queste le parole pubblicate dasui social nelle scorse ore.