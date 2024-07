Addio Gollini il messaggio da brividi sui social – VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024)dadi Pierluigiche in queste ore ha voluto salutare Napoli attraverso unpubblicato su Instagram. Pierluigi, come reso ufficiale dal Napoli nelle scorse ore, non rientra più nei piani del club azzurro e ufficialmente ha svestito la maglia della squadra partenopea. Una decisione evidentemente presa con convinzione e determinazione, soprattutto perchè quando chiamato in causa l’ex Atalanta ha sempre risposto presente.ha lavorato alle spalle di Meret con la personalità di chi sa aspettare e soprattutto di chi è pronto a tutto per mostrare in campo le proprie qualità, pur non avendo la titolarità. Il Napoli ha puntato su di lui per un lasso di tempo relativamente breve, le strade adesso si sono separate.