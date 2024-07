Vacanze al mare più care per gli italiani | solo il prezzo dei traghetti si mantiene basso

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ancora una volta, leestive deglisaranno più costose rispetto a un anno fa. Alberghi, trasporti, stabilimenti balneari: tutti i settori legati al turismo hanno fatto registrare, negli ultimi mesi, ulteriori rincari che peseranno in particolar modo sulle tasche dei vacanzieri che sceglieranno una meta marittima del Belpaese. A farcelo sapere è l’indagine condotta da Assoutenti e C.R.C., secondo la quale, a conti fatti, le ferie 2024 costeranno dal 15 al 20% in più rispetto all’anno scorso. Un fattore positivo, tuttavia, si riscontra nel ridotto aumento dei biglietti dei, il quale, soprattutto se paragonato a quello subito dai voli aerei, risulta decisamente contenuto ei prezzi pressoché stabili. Spostarsi in traghetto costa meno che viaggiare in aereo? Sebbene per stabilire se, ad oggi, costi meno viaggiare in traghetto o in aereo, occorrerebbe valutare i costi tratta per tratta, una cosa è certa: i rincari che hanno interessato i biglietti aerei hanno un forte impatto sulla loro convenienza, mentre quelli relativi ainon incidono in modo evidente, rendendo di fatto questi ultimi molto convenienti.