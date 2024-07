Taglio in arrivo sugli assegni INPS | inaspettata svolta che preoccupa i cittadini

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lache tutti temevamo è giunta: inpesanti tagli. Vediamo che cosa succederà. Se il 2024, sul fronte previdenziale, è stato un po’ deludente, il 2025 potrebbe essere ben peggiore: previsti tagli e anche pesanti per non fare altro debito. Le previsioni del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non sono rassicuranti. Vediamo cosa potrebbe succedere il prossimo anno. Intagli sulle pensioni/Cityrumors.itIl 2025, senza tanti giri di parole, non sarà un anno fortunato né per i pensionati né per chi spera di riuscire ad andare in pensione con qualche anno di anticipo rispetto alla legge Fornero. Quest’ultima non solo non verrà cancellata ma, addirittura, il CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro – starebbe valutando di portare la soglia contributiva minima da 20 anni a 25.