Sit-in per le Apuane | Siamo qui per salvaguardare il territorio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Firenze, 3 luglio 2024 – Approvare il Piano Integrato per il Parco naturale delle Alpi. E' questa la richiesta delle associazioni che hanno manifestato questo pomeriggio alle 16 davanti alla sede del Consiglio regionale della Toscana in via Cavour a Firenze. A manifestare Legambiente, Arci, WWF, Amici della Terra, il Club Alpino Italiano, il Cipit di Seravezza, la Federazione Speleologica Toscana, Legambiente e Salviamo le. «Nonqui contro, ma perununico.qui perché il consiglio regionale approvi il piano integrato del parco, che non può più permettersi il lusso di deroghe, di aree aggiuntive di cava che sono un unicum giuridico al mondo», ha detto il presidente di Legambiente Toscana, Fausto Ferruzza nel presentare la manifestazione.