Simona Ventura a pochi giorni dalle nozze con Giovanni Terzi | Tornare a L’Isola dei Famosi? Se me la proponessero…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 3 luglio 2024)ancora esaranno finalmente moglie e marito. Sembra ieri quando il giornalista aveva stupito e commosso tutti chiedendo la mano alla conduttrice sulla pista di Ballando con le Stelle. E invece quel fatidico giorno è già arrivato! I due si sposeranno al Grand Hotel Rimini il 6 luglio dopo sei anni d’amore e dopo aver dovuto rimandare più volte il grande giorno. La festa in grande stile si è tenuta il 26 giugno a Milano, alla presenza di oltre 600 amici. In Romagna invece si terrà la promessa di matrimonio celebrata da Stefano Bonaccini. Seguirà un party in compagnia di oltre 200 invitati. Nel corso di un’intervista rilasciata sulle pagine di Chi in edicola da oggi lahanno raccontato qualcosa in più in merito alle