Rovigo Calcio Fabio Rossitto è il nuovo allenatore | un professionista per i biancazzurri

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024.è ilmister delin Promozione Veneta. Ex calciatore di Napoli, Fiorentina, Udinese edi Pordenone, Cremonese, Palermo (come vice di Diego Bortoluzzi), ha recentemente occupato la panchina di Manzanese e Chions (serie D friulana). Il 53enne originario di Aviano e residente a Sacile, è stato presentato dal presidente del club biancazzurro Roberto Benasciutti nella sede del club di viale Tre Martiri, insieme alsocio Cesare Trio e aldirettore generale Vittorio Fioretti. Quest’ultimo – 78 anni originario di Orcenico Superiore (Pordenone) – è stato un calciatore negli anni Sessanta e vanta una lunga esperienza in club professionistici del Triveneto, dove è stato amministratore delegato del Venezia sotto il presidente Zamparini (dalla C2 alla B).