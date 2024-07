Poker di acquisti per il Napoli l’annuncio fa esaltare i tifosi | Il vento sta cambiando

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 3 luglio 2024)riguarda il calciomercato deled è una ‘manna’ di nome e di fatto: ilper i partenopei staQuel che sta vivendo ilè una serie di cambiamenti che dopo un anno disastroso erano necessari. Il ritiro di Dimaro servirà per far assaggiare ad Antonio Conte la rosa e le cose non possono che migliorare da lì in avanti. Il decimo posto della scorsa stagione, però, servirà ai partenopei per ricordarsi degli errori che non dovranno più essere commessi. Errori frutto di un’estate sbagliata sotto qualsiasi punto di vista ed è chiaro che De Laurentiis se ne sia reso conto. E infatti in sede di mercato stanno giàtantissime cose. Il reparto maggiormente da rinforzare è quello della difesa, con ilche ha messo nel mirino Rafa Marin, Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso.