Pino Imperatore trasforma Virgilio in un involontario Montalbano ante-litteram

(Di mercoledì 3 luglio 2024)in unEsiste un mistery storico ambientato nell’antica Roma che gli autori italiani frequentano da tempo, Valerio Massimo Manfredi pontifex maximus. In questo solco narrativo si inserisce lo scrittore napoletanoche con il suo ultimo “I demoni di Pausilypon (pagg. 384, euro 19; HarperCollons editrice)” inventa il poeta PublioMarone come “indagatore della realtà”. 22 a.C, nella Villa dell’equites Pollione a Posillipo avviene l’omicidio (?) di Lepido che dopo una notte di bagordi con la lupa Rufa viene ritrovato a brandelli in un murenario quasi sul mare. Data la vicinanza temporale con una visita dell’Augusto, Pollione decide di affidare la patata bollente al Vate Vergilius che in quei frangenti è impegnato a vergare l’Eneide nel tentativo di dare ai Romani una discendenza ed una legittimazione poetica che li avvicini all’Olimpo ed alle opere omeriche.