Passeggiate con meditazione 2024 a Riccione | cinque eventi gratuiti

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio– Se siete alla ricerca di benessere e di un modo per allontanare lo stress accumulato, aarriva un evento che fa per voi. Torna per la 5a edizione “della salute”, un appuntamento rigenerante che si basa sulla ‘mindfulness’ e lacamminata. Si tratta di, in programma in differenti orari e abitazioni, per immergersi nel piacere della natura e respirare aria pulita.della saluteLa mindful walking, o camminata consapevole, è un’attività che coniuga la camminata all’aria aperta con la ‘mindfulness’. Quest’ultima consiste in una tipologia diche insiste sul focalizzare l’attenzione sul momento presente senza alcun giudizio esterno, prendendo tutto ciò che succede con una gentilezza amorevole.