Morgan la protesta e altre storie | La musica non si venda al metro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È proprio nel giorno in cui arriva la notizia dell’assoluzione nel processo per diffamazione nei confronti di Bugo cheha dato appuntamento alla stampa. Il luogo la dice lunga: Warner Music Italy. L’artista, infatti, a oltre un decennio di distanza torna a lavorare con una major per la quale ha già pubblicato il brano Rutti. “Sono elettrizzato perché mancavo da undici anni dal mondo della discografia”. Ma lanon è mai mancata nella vita di Castoldi: “senza lanon riesco a stare – dichiara – studio o compongo ogni giorno anche se ne ascolto poca, piuttosto preferisco leggerla. In pratica avrei pronti diciotto album”. Per ora si parte, appunto, con Rutti, presentato in anteprima sul palco del Primo Maggio Roma. “Il mio ritorno in una casa discografica è proprio grazie a quella canzone, che neanche doveva chiamarsi così.