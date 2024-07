Milan Tijjani Reijnders incanta a Euro 2024 con l’Olanda  Tutti i voti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 3 luglio 2024), il centrocampista rossonerocontinua adre acon. Ecco i voti della partita con la Romania Chepeo di! Il centrocampista rossonero si è preso il posto da titolare nelallenata dal ct Ronald Koeman e fin dalla prima gara di, sta sfoderando grandissime prestazioni, mettendo in mostra tutte le sue qualità. Nella partita contro la Romania – valevole per l’accesso ai quarti di finale della competizione e terminata 3-0 in favore degli Orange – l’ex Az è stato il motore del centrocampo. Recuperi palla, passaggi filtranti e un’impostazione degna di nota. Tra i tanti rossoneri impegnati all’peo (Leao, Theo, Maignan), Tijji è sicuramente quello che sta facendo meglio.