Mauro Balducelli scomparso a Camugnano Bologna | scattano le ricerche nei boschi

(Di mercoledì 3 luglio 2024)), 3 luglio 2024 – Sono andate avanti per molte ore ledi, fungaiolo 67ennesull’Appennino di, in località Stagno. Ancora non è chiaro da quanto tempo l’uomo sia: c’è chi dice di non averlo visto adal tardo pomeriggio di martedì e c’è chi dice invece di averlo avvistato mentre si incamminava per una gita nel bosco, verso le 6 di stamattina, al Ponte della Venturina. Quel che è certo è che, quando si sono interrotte lein serata, erano già passate moltissime ore. Leriprenderanno domattina alle 6.30. La Croce Rossa e la Protezione civile seguiranno i sentieri facili, il Soccorso alpino quelli più impervi. Un’altra certezza è checonosceva quella zona, era esperto ed era solito andare a funghi in quelle montagne a lui tanto care quanto familiari.