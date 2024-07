La giustizia lascia un assassino in libertà ed un politico sotto inchiesta ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Da anni c’è una classifica che ha una certezza per l’ultimo posto, una classifica che mette in fila le istituzioni dello Stato a seconda del gradimento e della fiducia da parte degli italiani. I primi posti cambiano a seconda del momento: c’è il Quirinale, c’è Palazzo Chigi, c’è il Parlamento e qualche ministero poi si arriva al fondo, all’ultimo posto che spetta con una costanza ormai cronica alla. Stando ad uno degli ultimi sondaggi sul gradimento e la fiducia degli italiani nella Magistratura hanno risposto «Molto o abbastanza» il 42,9% mentre hanno detto «nulla o poco» il 53,9%, una maggioranza assoluta. Questo accade un po’ per i tempi, uno dei problemi cronici, e soprattutto perché ci sono decisioni che sono chiaramente strane ed in contraddizione tra loro che non si può non dubitare e pensare male.