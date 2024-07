Italia il primo rinforzo dopo il flop Euro 2024 | Spalletti ‘chiama’ Bonucci

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’programma la fase di ricostruzioneil disastro di. Gli azzurri sono stati protagonisti in negativo di un rendimento da dimenticare fino al punto più basso della prestazione contro la Svizzera. Il Ct Lucianoè già concentrato in vista dei prossimi appuntamenti tra Nations League e qualificazioni ai prossimi Mondiali ma le prospettive non sono di certo positive. L’ex Napoli ha deciso di mantenere il suo posto e ha rispedito al mittente le voci sulle dimissioni. L’unico pronto a fare un passo indietro è Gigi Buffon, il dirigente con meno responsabilità di tutti. L’allenatore azzurro valuta nuove convocazioni e l’inserimento di calciatori giovane e con prospettive importanti per il futuro. Mondofa fuori 5 calciatori: le esclusioni (eccellenti)Il nuovo corso dell’potrebbe ripartire da Leonardo