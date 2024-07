Firenze i detenuti di Sollicciano scrivono alla procura | Cimici e insetti nelle celle non possiamo fare la doccia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – Un espostodai contenuti choc, firmato da una cinquantina di, per denunciare le condizioni del carcere di. Dalleche infestano lefino al cronico problema della mancanza di acqua: dopo le tensioni dello scorso fine settimana, i ’definitivi’ dell’ottava sezione pretendono che si sappia come vivono là dentro. E chiedonodirezione del carcere la restituzione delle quote di mantenimento. Al primo punto della lettera dei, ci sono. Presenti, secondo i ristretti, a causa della "situazione di deterioramento delle strutture e l’accumulo di rifiuti". "La denuncia presso le strutture sanitarie fa in modo di attivare il protocollo di disinfestazione, che avviene dopo oltre due mesi - si legge -.